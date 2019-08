Serie A: Fiorentina Napoli, probabili formazioni

"Il mercato del Napoli è da 10: ci prendiamo la responsabilità di dire che dobbiamo e vogliamo lottare per vincere il campionato". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia dell'esordio contro la Fiorentina. "La squadra - ha aggiunto - è più forte dello scorso anno con al termine di un mercato oneroso ma ben fatto, quindi vogliamo fare più punti, essere più continui". "Il campionato sarà più competitivo quest'anno. Se lo augura tutto il calcio italiano, tranne che a Torino". Lo ha detto, parlando della Juve campione, Ancelotti sottolineando che quest'anno anche l'Inter "è più competitiva. Ci siamo noi ma anche la Roma, che ha cambiato molto e ha un nuovo allenatore, senza dimenticare il lavoro importante di Giampaolo al Milan. Poi c'è l'Atalanta che ha mantenuto la struttura dell'anno scorso e l'allenatore e la Lazio che ha fatto molto bene, vincendo la Coppa Italia. E poi c'è il Cagliari che ha fatto un ottimo mercato".

"Lozano può giocare a destra, dietro la punta, anche come centravanti e a volte a sinistra. Eravamo interessati a lui perché ci piacciono i giocatori completi. Non vogliamo giocatori specialisti, è un attaccante ma imprevedibile" dice Carlo Ancelotti. "Lozano - spiega - non verrà a Firenze, deve allenarsi e risolvere delle questioni burocratiche, lo avremo dalla gara di Torino. Anche Milik resterà a Napoli, perché si è allenato poco da ferragosto. Oggi ha provato ma accusa ancora fastidio". A proposito di Milik, Ancelotti ha spiegato di aver parlato con il polacco dell'intenzione del Napoli di trovare un'altra prima punta: "Non so se Milik senta una pressione particolare in questo momento ma la società da tempo sta cercando di rinnovare il suo contratto, stanno trattando, questo significa che vogliamo tenerlo a lungo e sgombra il campo dalle illazioni. Per noi è importante anche per il futuro, è ancora giovane, ha fatto bene, può fare meglio. Se giocasse da un'altra parte tutti direbbero 'al Napoli serve Milik' ma noi ce l'abbiamo e vogliamo tenerlo".

Probabili formazioni di Fiorentina-Napoli.

Fiorentina (4-3-3): 69 Dragowski, 21 Lirola, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 93 Terzic, 24 Benassi, 5 Badelj, 78 Pulgar, 25 Chiesa, 10 Boateng, 11 Sottil. (1 Terracciano, 33 Brancolini, 17 Ceccherini, 6 Ranieri, 23 Venuti, 3 Biraghi, 8 Castrovilli, 27 Zurkowski, 19 Montiel, 7 Ribery, 9 Simeone, 28 Vlahovic). All.: Montella.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Rasmussen.

Napoli (4-2-3-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Fabian Ruiz; 7 Callejon, 20 Zielinski, 24 Insigne; 14 Mertens. (27 Karnezis, 2 Malcuit, 13 Luperto, 23 Hysaj, 6 Mario Rui, 19 Maksimovic, 21 Chiriches, 12 Elmas, 9 Verdi, 70 Gaetano, 34 Younes). All.: Ancelotti.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Lozano, Milik. Arbitro: Massa di Imperia.

Quote Snai: 4,75; 3,55; 1,80. (ANSA).