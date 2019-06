Basket: Euro donne, l'Italia spezza il tabù Turchia

Un successo importante per il modo in cui è arrivato (con una dimostrazione di carattere ed il grande recupero nel finale) e perché è stato colto contro la Turchia, spezzando il tabù che l'aveva vista sempre vincente nelle ultime quattro edizioni dell'EuroBasket femminile. A Nis (Serbia) l'Italia ha iniziato nel modo migliore il torneo superando 57-54 le avversarie, alla fine di una partita nervosa e molto tattica. La miglior marcatrice dell'Italia è stata Giorgia Sottana con 16 punti (11 negli ultimi 4 minuti), in doppia cifra anche Cecilia Zandalasini a quota 13.

A sostenere le Azzurre a bordo campo c'era anche il presidente della Federbasket, Giovanni Petrucci. Domani le azzurre torneranno in campo alle 18.30 per affrontare l'Ungheria che nell'altro incontro del girone C ha sconfitto la Slovenia in rimonta, 88-84. Francesca Dotto, Sottana, Zandalasini, Cinili e Andrè il quintetto scelto dal coach Marco Crespi. Zandalasini ha segnato i primi 4 punti della partita, ma poi è arrivato il 15-0 della Turchia, con Stokes e Bilgic protagoniste. Le Azzurre hanno retto in difesa e con la tripla di Zanda sono tornate a -2 (11-2 il break).

Cakir ha messo i 3 liberi del nuovo +4 ma la fiammata di Sottana (5 punti in 3 minuti) ha permesso di andare all'intervallo lungo sul +1 (26-25). La tripla di Alben ha aperto il terzo periodo. L'Italia ha continuato a soffrire in attacco, rimanendo a digiuno nei primi 4 minuti: la tripla di Koksal ha ricacciato le azzurre a -7 (33-26), quella di Romeo le ha fatte respirare (37-34). Poi Crippa ha chiuso il parziale per il nuovo -1. Cakir ha aperto il quarto parziale con un piazzato, Crippa e Cinili hanno subito risposto dall'arco: a 4 minuti dalla fine l'Italia ha perso Francesca Dotto per un infortunio all'anca e in quel momento la squadra l'ha presa in mano Giorgia Sottana, che ha realizzato 11 punti negli ultimi 4 minuti. Sua la tripla del pareggio a quota 49, suoi i 6 liberi consecutivi che hanno allontanato definitivamente la Turchia.