Mercato: Inter Conte punta Lukaku, Juve sprint De Ligt

E' Milano la capitale del calciomercato estivo degli ultimi giorni. A calamitare l'attenzione sono soprattutto i due club lombardi molto attivi per rinforzare le rispettive rose: se l'Inter di Antonio Conte punta sul bomber del Manchester Lukaku, sul nazionale del Cagliari Barella e sul capitano della Roma Florenzi per puntare subito allo scudetto, il Milan targato Gianpaolo potrebbe convincere Daniele De Rossi a rinunciare all'estero e allo stesso tempo chiudere per Theo Hernandez, 21enne terzino sinistro di proprietà del Real. E in queste ore i rossoneri sono anche in competizione con il Bayern Monaco per il talento Vignato, trequartista classe 2000 del Chievo.

Molto attiva anche la Juventus che continua a lavorare sul grande colpo e resta ottimista per portare a Torino Matthijs De Ligt che da parte sua si vede sempre di più in squadra con Cristiano Ronaldo. La pista è rovente e l'affare è avviatissimo, ma non ancora concluso. I contatti tra il super agente Mino Raiola e i dirigenti bianconeri sono proseguiti anche nelle ultime ore. Dopo la risalita di 8 giorni fa grazie al blitz monegasco di Pavel Nedved a "casa Raiola" e l'accelerata degli ultimi giorni impressa dal ds juventino Fabio Paratici, si tratta a oltranza per arrivare alla fumata bianca in tempi rapidi. Magari già entro la fine di questa settimana.

Sembrerebbe invece allontanarsi dal club bianconero Sergej Milinkovic-Savic: il forte centrocampista della Lazio sarebbe sempre più vicino al Paris Saint Germain: oltre alle voci provenienti dalla Serbia, che danno l'affare già per fatto, l'accordo tra il calciatore, il suo agente Mateja Kezman e il club francese è già stato trovato per un contratto di cinque anni a più di cinque milioni di euro a stagione, mentre l'accordo tra la Lazio e il PSG è vicino ma non ancora concluso.

Nel giorno dell'arrivo del nuovo allenatore Fonseca, la Roma sembra a un passo dal colpo decisivo per Veretout: è da poco terminato l'incontro nella Capitale tra Mario Giuffredi, il manager del giocatore della Fiorentina e la Roma. I giallorossi hanno trovato una base d'intesa con il procuratore del centrocampista per un ingaggio da 2,5 milioni a stagione più premi. Il confronto ha portato la Roma in netto vantaggio sulle concorrenti, resta da trovare un'intesa con la Fiorentina dopo aver raggiunto quella con il giocatore.