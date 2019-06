Giochi 2026: Milano-Cortina sognano, oggi il voto decisivo

Dopo oltre un anno finalmente oggi verrà scelta la sede dei Giochi invernali 2026. I bookmaker inglesi, che scommettono su tutto, danno Milano-Cortina favorita su Stoccolma-Aare, ma è difficile prevedere tutte le variabili che condizionano la sessione del Cio, una sorta di conclave papale dello sport internazionale.

Giochi 2026: Milano-Cortina sperano



Gli 82 delegati voteranno alle 16 a porte chiuse, e alle 18 il presidente del Cio, Thomas Bach, aprirà la busta annunciando la vincitrice. Entrambe a carattere regionale (quella svedese va oltre confine, in Lettonia, per il bob), le due candidature sono protagoniste di un testa a testa che dura da otto mesi, in una corsa iniziata oltre un anno fa. Man mano si sono sfilate cinque concorrenti, la svizzera Sion, affondata da un referendum come Innsbruck, con l'Austria che ci ha poi riprovato invano con Graz. Un tragico terremoto ha costretto al ritiro i giapponesi di Sapporo, mentre l'instabilità politica ha messo fuori gioco i turchi di Erzurum. Infine un altro referendum in Canada ha bocciato Calgary, mentre l'Italia era riuscita a mettere insieme Milano e Cortina, perdendo per strada Torino per l'opposizione del Movimento 5 Stelle.



La Lega, alleata di governo, ha invece sposato il progetto e così a settembre 2018 si è saldato una sorta di "asse dei realisti" fra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di centrosinistra, e i governatori in quota Carroccio di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia. Non senza qualche difficoltà nell'analisi di costi e benefici, il progetto ha retto anche grazie al lavoro diplomatico del sottosegretario leghista allo Sport, Giancarlo Giorgetti, che il 5 aprile ha consegnato le garanzie del Governo alla Commissione di valutazione del Cio, poco prima che arrivasse il supporto del primo ministro svedese Stefan Lovfen a Stoccolma-Aare, forte di un consenso popolare alle Olimpiadi decisamente scarso rispetto all'81% registrato in Italia.



A maggio la fiducia della delegazione italiana è aumentata dopo il report della Commissione di valutazione. Otto mesi dopo, è al completo a Losanna, guidata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, impegnato per assicurarsi i 42 voti necessari al successo. Un lavoro di contatti e scambio di informazioni intenso anche alla vigilia, questa mattina durante l'inaugurazione della nuova sede del Cio con 700 ospiti, e nel pomeriggio con la seconda sessione di prove della presentazione da proporre ai delegati del Cio. Due finestre di mezz'ora, una tecnica al mattino (i delegati possono anche fare domande) e una più emozionale al pomeriggio, con interventi limati nei toni e nei tempi. La presentazione emozionale è supportata anche da un video curato dalla società di Marco Balich, il 'cerimoniere delle Olimpiadi', e vivrà il suo clou nell'intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte (atteso attorno a mezzogiorno), e nella lettera del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi il voto chiuderà la corsa ai Giochi, forse l'ultima con queste regole di ingaggio. Il Cio per il futuro potrebbe chiedere alle città di affrontare un referendum interno prima di farsi avanti.