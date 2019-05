Dopo avere vinto scudetto e coppa di Lega, il Manchester City di Guardiola cerca il triplete nella finale della Fa Cup, alle 18, contro il sorprendente Watford, che ha avuto un calendario molto favorevole. Per i Citizens e' l'occasione per cancellare le ombre dell'eliminazione col Tottenham in Champions. Una vittoria del Watford sarebbe una sorpresa clamorosa.