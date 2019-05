Juventus Torino apre la volata Champions

Il derby Juventus Torino apre la 35/ma giornata di Serie A, punto di snodo per la corsa europea dei granata.

E' infatti la volata Champions tiene vivo il campionato, tra sorpassi, speranze e scontri diretti fino a domenica 26 maggio, per l'ultima giornata di campionato. In quattro turni si deciderà tutto e si disegneranno anche gli scenari futuri - mercato compreso - per molte squadre le quali, sapendo di introitare i proventi del torneo più prestigioso (ed economicamente più ricco del mondo), progetterebbero anche colpi proibiti. Con la Juve che alla prossima Champions accede matematicamente da vincitrice del campionato, e il Napoli, secondo, che può considerarsi fuori dalla mischia, per gli altri due posti è scontro totale.

La classifica recita: Inter punti 62, a -8 dal Napoli; Atalanta 59 in zona Champions con la Roma a -1 (58); Torino e Milan a 56; Lazio a 55. O Champions o morte, dunque, oppure Europa League: dipenderà anche dal verdetto della Coppa Italia. Da qui alla fine della giostra non mancheranno le sfide al cardiopalmo, o comunque nelle quali ci si giocherà tanto se non tutto.

Stasera il Torino giocherà il derby della Mole, ma gli occhi saranno puntati sullo stadio Olimpico dove domenica sarà di scena l'Atalanta contro la Lazio, antipasto in salsa Champions alla finale di Coppa Italia. Alla 36/a ancora l'Olimpico protagonista con il confronto Roma-Juve, mentre Juve e Atalanta s'incroceranno sette giorni dopo, con l'Inter che andra' a Napoli. La sfida Torino-Lazio dell'ultimo turno potrebbe valere tutto o niente, dipendera' dalla posizione di classifica delle due contendenti.