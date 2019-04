Torino Milan, probabili formazioni

Con le altre concorrenti per il quarto posto (Atalanta, Roma e Lazio), finora il Milan ha collezionato un pareggio e una vittoria. Dopo lo 0-0 dell'andata con il Torino, l'ideale per la squadra di Rino Gattuso sarebbe continuare il trend domenica in casa dei granata, per conservare il quarto posto e affrontate con meno ansia le ultime quattro giornate di campionato. Una sconfitta rischia di pesare il doppio per un gruppo appena eliminato dalla coppa Italia con una prestazione decisamente deludente. A Milanello tutti si attendono una reazione immediata. Al momento vengono smentite le ipotesi di ribaltone in panchina in caso di disfatta contro il Torino, ma i rapporti fra Gattuso e il dt Leonardo sono ai minimi storici, tanto che ormai quasi nessuno scommette sulla permanenza del calabrese nella prossima stagione. Il casting è già cominciato: da Gian Piero Gasperini a Maurizio Sarri, da Mauricio Pochettino a Leonardo Jardim, da Rudi Garcia ad Antonio Conte, sono diversi i candidati sotto osservazione, ma l'evoluzione di ogni discorso dipende anche se l'anno prossimo il Milan giocherà in Europa League o finalmente tornerà in Champions dopo cinque anni di assenza.

Probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 N'Koulou, 24 Moretti, 34 Aina, 7 Lukic, 88 Rincon, 15 Ansaldi, 23 Meité, 21 Berenguer, 9 Belotti. (1 Ichazo, 25 Rosati, 14 Iago Falque, 17 Singo, 19 Damascan, 27 Parigini, 29 De Silvestri, 36 Bremer). All.: Mazzarri. Squalificati: Zaza, Baselli. Diffidati: Rincon, Moretti. Indisponibili: Djidji. Milan (4-3-3): 99 G.Donnarumma, 20 Abate, 17 Zapata, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez, 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà, 11 Borini, 19 Piatek, 10 Calhanoglu. (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 22 Musacchio, 33 Caldara, 93 Laxalt, 12 Conti, 21 Biglia, 16 Bertolacci, 8 Suso, 7 Castillejo, 63 Cutrone). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: Castillejo, Bakayoko, Calhanoglu, Zapata. Indisponibili: Bonaventura, Calabria. Arbitro: Guida di Torre Annunziata Quote Snai: 2,80 3.10 2,70.