Roma Cagliari, probabili formazioni

Prima vuol dare il proprio contributo alla qualificazione della Roma alla prossima Champions League, poi a campionato finito assieme alla dirigenza discuterà a Trigoria del rinnovo di contratto. Stephan El Shaarawy ha le idee chiare per quello che riguarda il suo immediato futuro. "Sto trovando molta continuità e di questo sono contentissimo. Mi trovo molto bene qui, ma come già ho detto alla società, parleremo di tutto quanto a fine stagione - spiega il Faraone a Sky Sport24 -. Adesso è il momento di concentrarci sul presente e sulla qualificazione Champions". A caccia del pass per l'Europa nobile infatti non c'è solo la Roma. "Sicuramente sei o sette squadre in lotta è una cosa inaspettata sì, ma non troppo. Abbiamo tutte dimostrato di poter competere con grandi risultati. Tu

Cagliari a Roma per provare a fermare la corsa Champions dell'ex Ranieri e difendere il decimo posto. Maran per la sfida dell'Olimpico riabbraccia mezza squadra, i laterali difensivi Cacciatore e Pellegrini (sino allo scorso gennaio in giallorosso), il centrale Pisacane e soprattutto Barella. Deve rinunciare a Faragò, titolare nelle ultime uscite. Ma il tecnico ha a disposizione quasi tutta la rosa. E la partita con il Frosinone (in quell'occasione mancavano quattro undicesimi della "formazione tipo") ha dimostrato che le soluzioni ci sono.

Probabili formazioni di Roma-Cagliari. Roma (4-4-2): 83 Mirante, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 34 Kluivert, 7 Pellegrini, 42 Nzonzi, 92 El Shaarawy, 14 Schick, 9 Dzeko. (1 Olsen, 63 Fuzato, 5 Juan Jesus, 15 Marcano, 19 Coric, 8 Perotti, 27 Pastore, 17 Under). All.: Ranieri. Squalificati: Cristante, Zaniolo. Diffidati: Florenzi, Schick. Indisponibili: Karsdorp, Santon, De Rossi. Cagliari (4-3-1-2): 28 Cragno, 33 Srna, 19 Pisacane, 23 Ceppitelli, 3 Pellegrini, 27 Deiola, 8 Cigarini, 21 Ionita, 18 Barella, 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. (16 Aresti, 1 Rafael, 56 Romagna, 12 Cacciatore, 17 Oliva, 6 Bradaric, 20 Padoin, 9 Cerri, 77 Thereau, 14 Birsa, 22 Lykogiannis, 32 Despodov). All.: Maran. Squalificati: Faragò Diffidati: Ionita Indisponibili: Klavan e Castro. Arbitro: Manganiello di Pinerolo Quote Snai: 1,45; 4,50; 7,25.