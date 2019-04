Ligue1: il Lione a Bordeaux per blindare il terzo posto

Calendario rivoluzionato per la finale di Coppa di Francia che vede sabato il Psg favorito sul Rennes. I parigini, che hanno certificato il titolo con la tripletta di Mbappè al Monaco, devono raddoppiare per attenuare la delusione Champions. Una vittoria del Rennes toglierebbe al quinto posto, attualmente del Marsiglia (che riceve il Nantes), l'Europa League. Il Lione anticipa a Bordeaux per blindare il terzo posto. Il Monaco, che gioca il primo maggio col Rennes, ha bisogno di punti per tenere a distanza la zona retrocessione.

Il quadro della 34/ma giornata

Bordeaux-Lione stasera

Rennes-PSG sabato ore 21

Amiens-Strasburgo domenica ore 15

Angers-Reims

Caen-Digionr

Lilla-Nimes

Nizza-Guingamp

St. Etienne-Tolosa ore 17

Marsiglia-Nantes ore 21

Montpellier-Paris SG martedì 30 aprile ore 19

Rennes-Monaco mercoledì 1 maggio ore 19