Inter Juventus, Spalletti: gap si colma con gioco e campioni

''Come si riduce il gap con la Juve? Solo il gioco può fare la differenza, oltre ai grandi calciatori. Con i campioni è più facile fare anche l'allenatore'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Juventus. ''Il fatto che ci sia più equilibrio con squadre come Roma, Torino, Milan, noi, Atalanta, Torino e Sampdoria che insidiano la classifica - aggiunge - sono più complicazioni per la Juve stessa. C'è un miglioramento del nostro campionato''. Spalletti conosce ormai bene le emozioni del derby d'Italia: ''E' una partita da sempre importante per il nostro calcio. Questa sfida si gioca tutto l'anno nei bar, nei negozi, in ufficio. Queste due squadre sono i poli opposti della passione calcistica. Uno dei manifesti più importanti del nostro campionato. Noi mettiamo sempre in pratica la nostra idea di calcio. In cui si tiene la palla. Siamo forti di questa convinzione e andremo avanti così anche contro un colosso come la Juventus''.

Allegri, Juve non andrà in giro fare figuracce - "Domani è sempre Juve-Inter, bisogna fare il meglio possibile cercando di portare a casa il risultato, perché quando perdi è sempre un giramento di scatole. Non è che dobbiamo andare in giro a fare figuracce: siamo la Juve e abbiamo belle partite che ci stimolano". Massimiliano Allegri inquadra così il finale di stagione dei bianconeri, campioni d'Italia con cinque giornate d'anticipo. "La cosa più importante è essere lucidi e prendere delle decisioni per creare le basi per una annata importante, poi conterà l'anno prossimo e i risultati che faremo". Massimiliano Allegri parla così dell'imminente incontro con i vertici della Juventus per programmare il futuro. L'intenzione, spiega, è quella di "programmare obiettivi nuovi a livello di crescita generale per essere competitivi come tutti gli anni. Per farlo bisogna analizzare quello che è andato bene e quello che è andata male. Le stagioni vanno analizzate per ripartire e per creare i presupposti perché l'annata futura sia vincente"