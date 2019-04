Bundesliga: il Leverkusen atteso ad Augusta LIVE

Continua la volata tra Bayern e Dortmund, separate da un punto a quattro turni dal termine. Ogni incertezza può essere fatale e rischia di più l'inseguitore che ospita una nobile decaduta come lo Schalke. I bavaresi giocano in casa del Norimberga che al massimo può aspirare a uno spareggio salvezza e intanto si sono qualificati per la finale di Coppa. L'altro motivo di interesse è il quarto posto Champions: il clou è Francoforte-Hertha mentre molto delicato è l'impegno del Moenchengladbach impegnata in casa del pericolante Stoccarda.

Il quadro della 31/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)