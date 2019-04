Valverde punta la Liga, 9 punti in una settimana

Manca il dettaglio dello scudetto del Barça che vola sospinta dalle super giocate di Messi. Sabato affronta la coriacea Real Sociedad, mentre l'Atletico dovrebbe blindare in casa Eibar il secondo posto. Il Real annaspa in una crisi sempre più acuta, anche con Zidane, e rischia una figuraccia con l'Athletic. La gara più importante è la sfida Champions Getafe-Siviglia, mentre il Valencia cerca di farsi sotto, ma ha un ostacolo poco malleabile come il Betis.

"La Real Sociedad ha grandi giocatori, ma noi abbiamo la necessità di vincere. Domani si apre una settimana in cui dobbiamo conquistare 9 punti, che ci servono per diventare campioni di Spagna". Così Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, alla vigilia della sfida del Camp Nou contro i baschi della Real Sociedad, la squadra di San Sebastian.

Simeone: "Con Diego Costa tutto ok, resterà nell'Atletico" - "La questione legata al rifiuto di Diego Costa di partecipare alla seduta d'allenamento di ieri è ormai risolta. Si trattava di una questione interna ed è tutto okay. Il mio parere sul giocatore non cambia. Posso dire che ha vissuto una stagione difficile, complicata, a causa degli infortuni, ma resterà con noi nella prossima stagione. Sono convinto che farà benissimo, nell'Atletico Madrid". Così Diego Pablo Simeone, allenatore dei 'Colchoneros', alla vigilia della sfida di domani nella Liga (33/a giornata) in trasferta nei Paesi Baschi contro l'Eibar, che attualmente occupa il 13/o posto in classifica con 40 punti (l'Atletico è secondo a +25). Ieri era trapelata la voce secondo cui il centravanti con doppio passaporto brasiliano e spagnolo non si sarebbe voluto allenare per protesta dopo che il club aveva avviato un'indagine interna sulle 8 giornate di squalifica inflittegli dalla Federcalcio spagnola in seguito all'espulsione contro il Barcellona. "Resterà al 100 per cento, anche se nella vita non si può essere mai sicuri al giorno d'oggi", ha aggiunto il 'Cholo' in conferenza stampa.

