Napoli Arsenal, Ancelotti: "Contro i Gunners cuore e cervello"

Napoli-Arsenal è il big match del ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si giocano anche Francoforte-Benfica, Chelsea-Slavia Praga e Valencia-Villarreal

La vigilia di Napoli - "Coraggio, intelligenza, cuore". Sono queste le tre parole impresse a fuoco da Carlo Ancelotti nello spogliatoio del Napoli alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League al San Paolo, la partita del tutto o niente, dell'impresa o della disfatta. Il Napoli parte dal 2-0 subito a Londra e ha una montagna da scalare, ma ci crede fino in fondo. "Coraggio - spiega il tecnico - ne abbiamo avuto poco a Londra nella fase iniziale, l'intelligenza c'è stata nella seconda parte, il cuore lo mettiamo domani con una dose alta di intensità. Vogliamo sfruttare tutti i 90' e prepararci ad andare anche oltre. Abbiamo una grande opportunità". Ancelotti punta sulla vitalità fisica degli azzurri e sul ribaltamento di quella paura che ha bloccato il Napoli nel primo tempo all'Emirates: "Saremo aiutati - dice - dall' ambiente straordinario. La pressione dell'andata ci ha un po' impaurito ma domani l'ambiente sarà totalmente opposto. Se giochi bene il San Paolo ti aiuta, se non giochi bene non basta però". Qualità è quel che ci vuole per Ancelotti che apre al tridente, ma potrebbe partire col 4-4-2 per poi inserire la terza punta a giochi in corso. Favoriti dal 1' sembrano Insigne-Milik, con Mertens pronto a entrare, ma tutto è fluido, mentre a centrocampo il tecnico chiederà polmoni ad Allan, corsa e qualità a Fabian Ruiz e Zielinski, assist a Callejon.