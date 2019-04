Champions League: Tottenham City, Liverpool Porto

Al via i quarti di finale di Champions League con Tottenham-City e Liverpool-Porto DIRETTA

"Tutte e otto le squadre arrivate ai quarti sono in lizza per vincere la Champions". Pep Guardiola veste i panni della modestia per presentare l'andata dei quarti di finale della Champions, in casa del Tottenham, vecchia conoscenza della Premier. "Quando li affrontiamo - dice in conferenza stampa - sappiamo che giocano in questo modo aggressivo. Quindi noi dobbiamo cercare di essere più aggressivi di loro, forse giocheranno uno contro uno, premendo forte, ma ci prepareremo a questo". Anche a giocare nel nuovo 'Tottenham Stadium', la nuova casa-gioiello degli Spurs inaugurata proprio pochi giorni fa: "E' uno stadio che colpisce gli spettatori ma noi dobbiamo pensare a ciò che fare sul campo, non credo che questo influirà su di noi. Prima delle partite - aggiunge - non so mai quanto siano fresche le nostre gambe e la nostra testa, perchè è la mente che controlla le gambe". Guardiola spiega poi di aver scelto il ritiro lungo (ha giocato l'altro ieri a Wembley la semifinale di FA Cup) per rimanere concentrati: "Questa squadra ha dimostrato di essere incredibilmente concentrata pur giocando ogni tre giorni, ecco perché siamo qui, siamo rimasti a Londra per evitare gli aeroporti, le sveglie mattutine e l'aereo, oltre all'autobus. Così facendo, abbiamo pranzato insieme e avuto più tempo per parlare".

"La Champions League è completamente diversa dalla Premier". E' con questo spirito che il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, affronterà il Manchester City nell'andata dei quarti di Champions League. "Sarà una partita molto dura, il City è una delle migliori squadre in Europa - avverte in conferenza stampa alla vigilia il tecnico argentino, già sconfitto in campionato tra le mura amiche lo scorso ottobre - vogliamo iniziare il match in modo molto aggressivo, abbiamo avuto il tempo di prepararci, parlando delle diverse situazioni che possono accadere. Vogliamo essere duri, aggressivi e giocare a ritmo elevato per mettere in crisi i nostri avversari. Al resto penserà l'atmosfera del Tottenham Stadium".

Klopp: "Tutti volevano il Porto, ma non noi" - "Tutti volevano affrontare il Porto nei quarti, non noi. Le persone con una buona conoscenza del calcio non avrebbero voluto incrociare la squadra portoghese, questa è la verità. Al contrario nessuno voleva il Liverpool. Lo so, sarà un quarto di finale molto duro, ma lo affronteremo al massimo". Così Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Porto in Champions. "Del digiuno di Salah nessuno si preoccupa, nemmeno lui - aggiunge -. Lavora sempre su ritmi brillanti, sia in allenamento che in partita. Ha segnato al Southampton un gol bellissimo, decisivo, importante". Nella passata stagione il Liverpool rifilò una cinquina al Porto, che dunque medita vendetta. "La sfida della passata stagione può essere più utile a loro che a noi - ammette Klopp -. Segnammo due o tre gol in contropiede, fummo molto cinici. In questa stagione abbiamo avuto molti momenti positivi in Europa, più di quelli negativi. Dopo la partita contro il Bayern, tutti hanno parlato dello 0-0 ad Alfield Road e tutti hanno detto che non sarebbe bastato. Abbiamo affrontato con grande rispetto i tedeschi e dobbiamo farlo anche con il Porto".