Serie B: Poker del Benevento a Perugia

Benevento batte Perugia 4-2 in una partita valida per la 32/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata nello stadio Renato Curi, a Perugia. Cinque gol nel primo tempo: al 7' ospiti in vantaggio con Viola su rigore al 7'; pareggio dei padroni di casa al 9' con Han Kwang-Song e vantaggio al 12' con Sadiq. Pari ospite di Caldirola al 18' e nuovo vantaggio dei sanniti al 44' con Coda, su passaggio di Ricci. Nella ripresa il Benevento cala il poker ancora con un rigore trasformato da Viola.

Le partite della 32/a giornata del campionato di calcio di Serie B:

Brescia-Venezia 2-0

Carpi-Padova 2-1

Cittadella-Livorno 4-0

Foggia-Spezia 1-0

Perugia-Benevento 2-4

Ascoli-Pescara domenica alle 15

Cremonese-Lecce

Cosenza-Crotone ore 21

Palermo-Verona lunedì 8 aprile alle 21.

Riposa: Salernitana

La Serie B in pillole:

Brescia batte Venezia 2-0. Le reti di Torregrossa al 44' e di Tonali all'80'.

Foggia batte Spezia 1-0. Di Iemmello, al 39' della ripresa, il gol della vittoria per i pugliesi.

Carpi batte Padova 2-1. I gol: nel primo tempo al 12' Mbakogu per gli ospiti, pareggio di Concas al 42'; nella ripresa gol-vittoria dei padroni di casa di Arrighini al 33'.

Cittadella batte Livorno 4-0. Nel primo tempo gol al 38' di Finotto; nella ripresa reti di Schenetti all'11', Moncini al 12' e ancora Moncini su rigore al 33'.