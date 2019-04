In campo Juventus-Milan DIRETTA

Un occhio rivolto all'ottavo scudetto consecutivo, distante due sole vittorie, l'altro alle condizioni di Ronaldo, ancora in dubbio a una manciata di giorni dalla sfida con l'Ajax. "Cristiano sta meglio, ci sono buoni segnali a cinque giorni dalla partita - il messaggio positivo lanciato da Allegri alla vigilia del match con il Milan -. Con i rossoneri non sarà convocato ma sta facendo di tutto per esserci con l'Ajax, speriamo ce la faccia". Ottimismo stimolato dai recuperi di Mandzukic, Dybala e Spinazzola, già candidati a una maglia da titolare contro i rossoneri per riprendere il ritmo partita in vista della Champions, mentre Chiellini riposerà lasciando Rugani e Bonucci al centro della difesa. A proposito del difensore bianconero, e delle parole su Kean dopo la partita con il Cagliari che hanno scatenato le polemiche, è lo stesso Allegri a chiudere il caso: "Un conto è il comportamento in campo dei giocatori, un altro il razzismo che non è mai, mai, mai giustificabile e va sempre combattuto. Leonardo dopo la partita era in trance agonistica, si è espresso male e ha spiegato poi la sua posizione su Instagram". Caso chiuso dunque, ma non per il giudice sportivo, che ha chiesto "accertamenti ulteriori da parte della Procura Federale" sui cori razzisti contro Kean.

Gattuso scuote Milan, Juve perfetta per ripartire - Passato, presente e futuro si intrecciano nelle parole di Gattuso, a caccia della ''svolta'' contro la Juventus per tenere stretto il quarto posto, insidiato da tante pretendenti agguerrite. Il tecnico del Milan ammette di essere ''deluso'' e ''arrabbiato'' per questo periodo buio (''dopo il derby ci siamo smarriti, qualcosa si è inceppato'') ma nega i presunti dissapori con Leonardo (''non ci sono problemi, non mi ha mai imposto un modulo, sono solo chiacchiere da bar''), rilanciando le ambizioni Champions del Milan (''resta il nostro obiettivo, la Juventus arriva a pennello per ripartire'') e il proprio desiderio di restare in sella (''a livello professionale sto benissimo e ho due anni di contratto, il mio futuro è qui e voglio raggiungere gli obiettivi'').

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): 1 Szczesny, 20 Cancelo, 19 Bonucci, 24 Rugani, 37 Spinazzola, 23 Emre Can, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 10 Dybala, 18 Kean, 17 Mandzukic. (21 Pinsoglio, 32 Del Favero, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 5 Pjanic, 12 Alex Sandro, 33 Bernardeschi, 40 Mavdidi, 41 Nicolussi). All.: Allegri. Diffidati: nessuno. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Khedira, Cuadrado, Perin, Barzagli, Douglas Costa, Ronaldo, Caceres.

MILAN (4-3-3): 25 Reina; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 19 Piatek, 11 Borini (90 A. Donnarumma, 35 Plizzari, 20 Abate, 17 Zapata, 33 Caldara, 23 Strinic, 21 Biglia, 4 Mauri, 91 Bertolacci, 93 Laxalt, 7 Castillejo, 63 Cutrone) All.: Gattuso. Indisponibili: Bonaventura, Conti, G. Donnarumma, Paquetà. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bakayoko, Castillejo. Arbitro: Fabbri di Ravenna