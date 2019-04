Bundesliga: assalto Bayern, sfida scudetto col Dortmund

A sette turni dal termine big match scudetto, ultima spiaggia soprattutto per il Bayern che, dopo lo sciagurato pari di Friburgo si ritrova a -2. Il Dortmund se vince si porta a +5, pero' la vittoria col Wolfsburg, ottenuta con due gol oltre il 90', maschera ma non cancella le difficolta' recenti. Ma anche i bavaresi non brillano: hanno passato i quarti di Coppa con un 5-4 d'altri tempi contro una squadra di seconda divisione. Sembra indirizzata anche la quarta piazza Champions con il Francoforte (che gioca in casa dello Schalke) che ha scavalcato il Moenchengladbach atteso da un Brema in forte recupero. Tenta di riportarsi sotto il Leverkusen che riceve pero' il Lipsia terzo. Nell'anticipo cinquina del Magonza

