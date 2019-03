DIRETTA Serie A: in campo Inter Lazio 0-1 LIVE

In campo Inter Lazio 0-1 DIRETTA

LAZIO AVANTI CON MILINKOVIC AL 12'

Si rivede Mauro Icardi a San Siro, accompagnato da Wanda Nara. L'ex capitano dell'Inter è infatti presente allo stadio per la gara tra i nerazzurri e la Lazio insieme alla moglie-manager. L'argentino, tornato in settimana ad allenarsi con i compagni, non è stato convocato dal tecnico Luciano Spalletti per la sfida di stasera ma ha voluto comunque assistere alla gara dalla tribuna.

Marotta: 'Icardi? Spalletti ha agito per bene Inter' - ''Icardi? Non si può dire nulla a Spalletti, ha agito per il bene dell'Inter''. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, tornando sul tema Icardi ai microfoni di Sky Sport. ''Stimo moltissimo Nicoletti per la sua professionalità, ma non si può pretendere che l'avvocato sappia prima di tutti o tanti i convocati, è fantacalcio - ha aggiunto Marotta -. Quando usciremo da questa situazione? Ne siamo già usciti, perché il reinserimento avviene gradualmente. Il tecnico ha il diritto di scegliere i giocatori da mandare in campo e convocare'', ha concluso l'ad nerazzurro.

Nerazzurri giocano con Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah, Vecino, Brozovic, Politano, Borja Valero, Perisic, Keita. Ospiti con Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Bastos, Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile.