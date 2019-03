Roma Napoli: si ferma Insigne, Azzurri in emergenza

Si ferma ancora Insigne. Il Napoli dovrà fare a meno nella partita con la Roma del suo capitano. Il calciatore si era appena ripreso dall'infortunio muscolare subito durante il riscaldamento prima della partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo e sembrava pronto per scendere in campo contro i giallorossi, ma oggi ha dovuto interrompere l'allenamento per una contrattura muscolare all'adduttore della coscia destra. L'infermeria è affollata come mai era accaduto fino ad ora. A Roma saranno assenti Diawara, Albiol, Chiriches, Insigne, Ospina e Ghoulam, ai quali si aggiunge Zielinski, squalificato.

Probabili formazioni di Roma-Napoli.

Roma (4-4-2): 1 Olsen, 18 Santon, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 22 Zaniolo, 4 Cristante, 42 Nzonzi, 8 Perotti, 9 Dzeko, 14 Schick. (63 Fuzato, 83 Mirante, 2 Karsdorp, 5 Juan Jesus, 15 Marcano, 16 De Rossi, 19 Coric, 27 Pastore, 17 Under, 34 Kluivert). All.: Ranieri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Manolas, Zaniolo, Cristante. Indisponibili: Florenzi, Pellegrini, El Shaarawy.

Napoli (4-4-2): 1 Meret, 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 5 Allan, 8 Ruiz, 9 Verdi, 99 Milik, 14 Mertens. (27 Karnezis, 23 Hysaj, 13 Luperto, 18 Gaetano, 11 Ounas, 34 Younes). All.: Ancelotti. Squalificati: Zielinski. Diffidati: Albiol e Diawara. Indisponibili: Diawara, Albiol, Chiriches, Insigne, Ospina e Ghoulam (infortunati). Arbitro: Calvarese di Teramo.