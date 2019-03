LaLiga: il Real Madrid punta l'Atletico, apre il Girona LIVE

Il Barcellona ha preso il largo grazie a Super Messi (29 gol in 26 gare) che pero' si e' infortunato tornando in nazionale e dovrebbe saltare il derby con l'Espanyol, partita sempre spigolosa per i blaugrana. Il ritorno di Zidane ha rivitalizzato il Real che punta al secondo posto dell'Atletico. Il sorpasso potrebbe materializzarsi perche' i campioni d'Europa ospitano l'Huesca mentre i colchoneros hanno una pericolosa trasferta con l'Alaves che contende al Getafe (che non dovrebbe fallire la vittoria col Leganes) il quarto posto Champions. Spera ancora di recuperare il Siviglia, che riceve il Valencia.

