Juventus Empoli senza CR7, Allegri: 'Basta figuracce'

Riparte senza Ronaldo la corsa della Juventus allo scudetto, l'ottavo consecutivo, con l'Empoli ad attendere la squadra di Allegri dopo la sosta per le Nazionali. Allegri vuole evitare una figuraccia come contro il Genoa - "è un attimo ritrovarsi in un vortice col Napoli, dobbiamo vincere e basta" - ma è inevitabile pensare anche ai quarti di Champions, che i bianconeri rischiano di disputare senza il portoghese infortunatosi in Nazionale. "Bisogna stare attenti agli infortuni, meglio non rischiare di compromettere la stagione", osserva saggiamente il presidente Andrea Agnelli, seguito a ruota dal tecnico: "rientrerà quando non ci sarà pericolo di ricaduta - sottolinea - Meglio perdere una partita che due mesi". L'attaccante resta dunque in forte dubbio per l'Ajax, quando meno per l'andata del 10 aprile. "Se non sta bene sta fuori", dice Allegri, che taglia corto sulla giornata di CR7 a Barcellona. "Visite mediche? Di voci ne circolano tante. Era uscita anche la voce che mi ero quasi picchiato col presidente e che avevo dato le dimissioni... Cristiano aveva il giorno libero ed è andato per robe commerciali sue...". L'Ajax resta comunque il futuro, il presente si chiama Empoli. "Bisogna vincere, una l'abbiamo già concessa al Genoa e domani non ci sono alibi", ribadisce Allegri, che chiede a Chiellini e compagni "cattiveria e concentrazione: staccare la spina pensando di avere già vinto il campionato è la cosa più sbagliata che possiamo fare". Contro la squadra di Andreazzoli serve dunque "una partita seria, perché per 60-65 minuti ci darà filo da torcere".

Probabili formazioni di Juventus-Empoli.

Juventus (4-3-3): 1 Szczesny, 20 Cancelo, 24 Rugani, 3 Chiellini, 37 Spinazzola, 23 Emre Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 10 Dybala, 17 Mandzukic, 33 Bernardeschi. (21 Pinoglio, 22 Perin, 2 De Sciglio, 4 Caceres, 12 Alex Sandro, 18 Kean, 19 Bonucci, 30 Bentancur, 41 Nicolussi). All.: Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno Indisponibili: Cuadrado, Barzagli, Douglas Costa, Ronaldo.

Empoli (3-5-2): 69 Dragowski; 5 Veseli, 22 Maietta, 39 Dell'Orco; 2 Di Lorenzo; 8 Krunic, 10 Bennacer, 8 Traorè, 6 Pajac; 17 Farias; 11 Caputo. (1 Provedel, 21 Perucchini, 32 Rasmussen, 43 Nikolaou, 13 Antonelli, 23 Pasqual, 4 Brighi, 28 Capezzi, 18 Acquah, 48 Ucan, 37 Oberlin). All.: Andreazzoli.

Squalificati: Silvestre. Diffidati: Maietta, Capezzi. Indisponibili: Polvani, Mchedlidze, La Gumina, Diks, Rasmussen. Arbitro: La Penna di Roma