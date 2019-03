Udinese esonera Davide Nicola

L'esonero di Davide Nicola è stato ufficializzato da una nota in cui "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico Mister Davide Nicola e i suoi collaboratori. Nel ringraziarli per questi mesi di impegno e professionalità Udinese Calcio augura loro il meglio per il futuro". La società ha anche annunciato che "a breve verranno comunicate le decisioni in merito alla guida tecnica della prima squadra", anche se intanto già circola negli ambienti sportivi il nome di Igor Tudor.