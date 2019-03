Premier: Liverpool atteso dal Fulham LIVE

Il calcio inglese trionfa in Champions con la meta' delle qualificate e nel weekend c'è un turno a singhiozzo per i quarti di Fa Cup. In Premier il Tottenham riposa, il Liverpool ha un facile turno londinese col Fulham. Più complicato il cammino del Chelsea, che deve recuperare il gap per la Champions, in casa dell'Everton, ma approda spedito ai quarti di Europa League con un super Giroud

Il quadro della 31/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)



Manchester United-Manchester City Rinviata

Watford-Southampton Rinviata

Wolverhampton-Arsenal Rinviata

Brighton-Cardiff Rinviata

West Ham-Huddersfield 4-3

Burnley-Leicester 1-2

Bournemouth-Newcastle 2-2

Tottenham-Crystal Palace Rinviata

Fulham-Liverpool domenica ore 15:15

Everton-Chelsea ore 17:30