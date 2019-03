Serie B: il Brescia vince a Cosenza

Il Brescia batte in trasferta il Cosenza per 3-2 in una partita della 28/a giornata di Serie B disputata nello stadio 'San Vito-Marulla'. Doppio vantaggio dei rossoblu' silani con Buccini al 18' e Carlos Embalo al 27' del primo tempo; nella ripresa arriva la riscossa delle 'rondinelle', che vanno a segno con Spalek all'8', Alfredo Donnarumma su rigore al 30' e Bisoli al 47', ribaltando il punteggio iniziale. Una grandissima prova di forza della squadra allenata da Eugenio Corini, leader della classifica e sempre più lanciata verso la promozione in Serie A.

Il quadro della 28/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Lecce-Foggia 1-0

Perugia-Verona 1-2

Cittadella-Pescara 4-1

Spezia-Padova 0-2

Ascoli-Livorno domenica alle 15

Cremonese-Benevento

Venezia-Palermo lunedì alle 21

Riposa: Carpi.

La Serie B in pillole

Spezia-Padova 0-2 - Il Padova ha battuto in trasferta lo Spezia per 2-0 (1-0) nel posticipo della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio Alberto Picco. Ha deciso la partita la doppietta di Bonazzoli, a segno al 16' del primo tempo e all'11' della ripresa, rispettivamente su assist di Lollo e Baraye.

Cittadella-Pescara 4-1 - Cittadella batte Pescara 4-1 in una partita della 28/a giornata del campionato di Serie B disputata sul terreno dello stadio 'Pier Cesare Tombolato'. I gol sono stati realizzati da Iori al 20' per il Cittadella, pareggio del pescarese Scognamiglio al 25'. Al 32' Moncini ha riportato avanti i veneti, che hanno triplicato con Moncini al 45' del primo tempo. Nella ripresa è arrivato il quarto gol di Proia, servito da Diaw, al 38'

Lecce-Foggia 1-0 - Lecce batte Foggia 1-0 in una partita della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata nello stadio di Via del Mare. Ha deciso il derby di Puglia una rete di La Mantia, servito da Petriccione, al 14' della ripresa.

Perugia-Verona 1-2 - Il Verona ha battuto in trasferta il Perugia per 2-1 (0-0) nell'anticipo della 28/a giornata del campionato di calcio di Serie B, disputato sul terreno dello stadio Renato Curi. I gol per i veneti sono stati realizzati da Bianchetti al 9' del secondo tempo e da Henderson - su assist di Faraoni - al 15'. Nel finale Verre al 41' ha accorciato le distanze per la squadra umbra. In panchina due campioni del mondo con la Nazionale nel 2006 a Berlino: Alessandro Nesta (Perugia) e Fabio Grosso (Verona).