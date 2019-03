Milan Sassuolo: Gattuso e la Champions, ci attendono 14 finali

Si avvicina lo scontro diretto per la Champions con l'Inter, ma Rino Gattuso esorta il suo Milan a concentrarsi sull'immediato. "Dobbiamo pensare al Sassuolo, sabato sarà fondamentale, poi al Chievo e vedremo con quale classifica arriveremo al derby - ha tagliato corto -. In estate abbiamo fatto un lavoro importante, a livello fisico stiamo bene. La cosa più importante è non stare là a pensare cosa ci stiamo giocando. Dobbiamo ragionare come se ci attendessero 14 finali, settimana dopo settimana, poi vediamo dove arriveremo". "Conosco molto bene Roberto (De Zerbi, ndr), battagliamo da anni. L'anno scorso mi ha fatto la riga in mezzo, ho preso solo un punto - ha sorriso - Sassuolo squadra piccola? Ha giocatori importanti, dobbiamo stare attenti. Dobbiamo preparare la partita come se giocassimo contro una grande squadra"