Ligue1: PSG cerca la 23/ma vittoria

Sempre meno interessante la Ligue 1 con il dominio del Psg che cerca col Caen la 23/a vittoria in 26 gare. Il clou e' invece tra il Marsiglia, che con Balotelli sta spiccando il volo, e il St.Etienne, impegnate nella rincorsa Champions che vede finora favorite il Lilla e il Lione, che hanno impegni facili in casa con Digione e Tolosa. Il Monaco in recupero cerca punti in casa dell'Angers per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il quadro della 27/ma giornata

Caen-Paris SG sabato ore 17

Angers-Monaco ore 20

Nimes-Rennes

Reims-Amiens

Guingamp-Nantes domenica ore 15

Lilla-Digione

Nizza-Strasburgo

Lione-Tolosa ore 17

Marsiglia-St. Etienne ore 21

Bordeaux-Montpellier martedì ore 19