Bundesliga: Dortmund in campo ad Augusta

Borussia Dortmund in ripresa dopo la flessione in campionato e il ko nelle coppe, ma ora dovra' bissare il successo col Leverkusen giocando stasera con l'Augsburg e aspettare il big match di sabato della Bundesliga. Il Bayern, che insegue a -3,ha la tosta trasferta col Moenchengladbach, terza forza un po' in declino avendo perso le ultime due gare in casa. Il Francoforte, avversario dell'Inter, avra' un impegno complicato ospitando sabato l'Hoffenheim.

