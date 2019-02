Premier League: Chelsea-Tottenham da brividi LIVE

Sempre più incerta la Premier col recupero del City che si è portato a un punto dal Liverpool. Le distanze non dovrebbero cambiare perché Citizens e Reds giocano mercoledì in casa con compagini alla loro portata come West Ham e Watford. La sfida più delicata è il derby Chelsea-Tottenham con Sarri, sempre in bilico, che ha perso con onore ai rigori (e con la polemica sulla mancata sostituzione del portiere) col City nella finale di Coppa di Lega. Il Tottenham viene dal passo falso col Burnley, il settimo di un tragitto senza pareggi.

Il quadro della 28/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)