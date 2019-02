Serie A: Torino Atalanta, formazioni

Torino-Atalanta è una tappa importante per la lotta a un posto in Europa, "ma non è uno spareggio. Non è così importante come qualcuno la vuole passare". Ne è convinto Walter Mazzarri, consapevole che, "con tredici partite ancora da giocare", per spostare gli equilibri sia più decisivi "sfruttare il calendario sulla carta più semplice. Non dobbiamo sbagliare le partite con le squadre dietro di noi". Eppure contro l'Atalanta, diventata un modello da imitare "per la continuità tecnica e per la qualità del lavoro", i tre punti darebbero quell'ulteriore spinta all'ambiente dopo il pareggio di Napoli: "I giocatori la sentono questa partita, ci tengono e domani saranno molto concentrati e daranno il massimo". Ripartire dalla prova difensiva con il Napoli, quarta partita consecutiva senza subire gol, pur con un piano tattico completamente diverso, viste anche le assenze dell'infortunato Djidji - "ha una lesione al menisco, stiamo provando la terapia conservativa" - e dello squalificato Rincon: "Due assenze che si faranno sentire, ma ho i giocatori per sostituirli. Prima o poi un gol lo prenderemo, l'importante è farne uno più degli altri. Domani sarà un'altra verifica di quanto fatto". Contro un'Atalanta reduce da una sconfitta casalinga con il Milan, "ma - dice Mazzarri - è stato solo un incidente di percorso".

Gasperini, vincere per scavare fossato - L'Atalanta si appresta ad affrontare il Torino nell'anticipo del sabato pomeriggio con la prospettiva di giocarsi un'altra fetta di Europa League mercoledì a Firenze: "La semifinale di Coppa Italia però è in due tappe, in campionato i granata vincendo ci raggiungerebbero e noi vincendo a nostra volta scaveremmo un bel fossato con una diretta concorrente", è la premessa di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri si presentano all'appuntamento senza il loro trascinatore: "Il Papu Gomez ha un fastidio al flessore sinistro che gli impedisce di scattare e gli ha impedito di allenarsi per tutta la settimana - spiega l'allenatore -. Vediamo oggi pomeriggio, ma per lui non è stata una settimana buona: non mi sembra in condizione di giocare, al massimo andrà in panchina".

Probabili formazioni di Torino-Atalanta. Torino (3-4-2-1): 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 Nkoulou 24 Moretti 29 De Silvestri, 7 Lukic, 23 Meitè, 34 Aina, 14 Iago Falque, 8 Baselli, 9 Belotti. (1 Ichazo 25 Rosati 36 Bremer 99 Ferigra 15 Ansaldi 21 Berenguer 11 Zaza 27 Parigini 72 Millico 19 Damascan). All.: Mazzarri. Squalificati: Rincon. Diffidati: Belotti. Indisponibili: Djidjj. Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha, 2 Toloi, 19 Djimsiti, 5 Masiello, 21 Castagne, 11 Freuler, 88 Pasalic, 8 Gosens, 44 Kulusevski, 72 Ilicic, 91 Zapata. (31 Rossi, 95 Gollini, 6 Palomino, 23 Mancini, 41 Ibaez, 7 Reca, 33 Hateboer, 22 Pessina, 99 Barrow). All.: Gasperini. Squalificato: de Roon. Diffidati: Gomez, Ilicic. Indisponibili: Gomez, Varnier. Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 3,25; 3,25; 2,30.