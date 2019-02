Serie A: Fiorentina Inter, formazioni

La Fiorentina si prepara per la settimana più importante della sua stagione: domenica al Franchi arriva l'Inter poi toccherà all'Atalanta rivale nella semifinale di Coppa Italia mercoledì 27 febbraio e 4 giorni dopo in campionato a Bergamo. ''Come arriviamo a questo trittico? Bene sia fisicamente che mentalmente, consapevoli delle difficoltà che incontreremo ma anche delle nostre qualità e potenzialità'', ha detto Stefano Pioli avvisando i propri giocatori: ''L'Inter viene da 4 vittorie di fila e al momento è la squadra più in forma. Noi però siamo da Fiorentina e dovremo giocare da Fiorentina disputando la migliore prestazione possibile''. Battere i nerazzurri significherebbe non solo conquistare tre punti pesanti ma per il tecnico viola anche sfatare un tabù non avendo mai battuto in carriera Spalletti (9 confronti, 7 sconfitte e due pareggi): ''I grandi numeri sono fatti per essere cambiati - ha sorriso - Luciano è un ottimo allenatore e ha guidato squadre più forti delle mie, ma ora ci stiamo avvicinando: proviamo a far sì che questa sia la volta buona''.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-2-1): 1 Lafont; 2 Laurini, 4 Milenkovic, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi; 24 Benassi, 26 Edimilson Fernandes, 17 Veretout; 25 Chiesa, 8 Gerson; 29 Muriel. (23 Terracciano, 22 Brancolini, 16 Hancko, 5 Ceccherini, 14 Dabo, 6 Norgaard, 10 Pjaca, 9 Simeone, 27 Graiciar). All. Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pezzella. Indisponibili: Mirallas, Pezzella Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 8 Vecino, 77 Brozovic; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 10 Lautaro Martinez. (27 Padelli, 13 Ranocchia, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 66 Adorante). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: D'Ambrosio, Lautaro Martinez, Vecino. Indisponibili: Icardi, Keita Balde, Vrsaljko. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 2,70; 3,25; 2,65.