Premier League: finale City-Chelsea, Sarri rischiatutto

Dopo la seconda settimana di Champions tiene banco il calcio inglese: United-Liverpool e' il clou della Premier, mentre nella finale di Coppa di Lega il City è favorito sul Chelsea.

Maurizio Sarri si dice sereno ma la finale di Coppa di Lega col City e' l'ultima spiaggia per la sua permanenza al Chelsea. Se vince si riparte, se perde male e' l'addio, ma anche un'onorevole sconfitta potrebbe essergli fatale. E i pronostici non danno scampo: City rilanciato in Premier, vincitore in rimonta a Gelsenkirchen, inoltre c'e' il recente, umiliante 6-0 subito dai Blues. In stagione i Citizens hanno segnato otto volte almeno cinque gol, nel nuovo anno 12 vittorie e un ko con 49 gol fatti e 7 subiti. Ma non e' detto che il Liverpool (raggiunto dal City che ha una gara in piu') possa tornare da solo in vetta alla Premier perche', dopo lo 0-0 col Bayern, gioca in casa del Manchester United che con super Pogba viene da 11 vittorie e un pari. Ma potrebbe pesare lo 0-2 in casa col Psg che prelude all'eliminazione dalla Champions. Piu' facile il compito di Tottenham e Arsenal mentre il Fulham di Ranieri affida le sue speranze di salvezza al derby col West Ham.

Il quadro della 27/ma giornata (Risultati e classifica)