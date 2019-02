LaLiga: ostacolo Siviglia per il Barcellona - LIVE

Verifica importante per il Barcellona, un po' sulle gambe e troppo dipendente da Messi. I catalani dopo il pari di Lione giocano a Siviglia contro la quarta forza della Liga, che ha estromesso la Lazio in Europa League, ma che e' tallonata a un punto dalle due sorprese Alaves e Getafe, che hanno un turno abbordabile. Cerca riscatto il Real col Levante dopo la figuraccia col Girona. Passerella al Wanda col Villarreal per l'Atletico di Simeone dopo il trionfo con la Juve di Ronaldo.

