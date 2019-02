Ligue1: il Marsiglia vince, Balotelli ci mette lo zampino

Mario Balotelli dà il via alla rimonta del Marsiglia, segnando il gol del momentaneo 1-1 e propiziando il successo per 2-1 della squadra di Rudi Garcia sul campo del Digione. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Marie al 18' del primo tempo, ma sono stati agganciati appunto dalla rete di Balotelli all'11' della ripresa, quindi superati dal punto dell'argentino Ocampos, giunto al 29' sempre della ripresa. Una vittoria che vale oro per un Marsiglia in crisi di risultati e che permette a Garcia - almeno per il momento - di salvare la panchina. Il Marsiglia risale al quinto posto, nella classifica della Ligue 1, con 37 punti, agganciando il Saint-Etienne. Il Digione è fermo a 20, al quint'ultimo posto.

Dopo l'inopinata caduta di Lione ,che ha macchiato una striscia di 18 vittorie e 2 pari, e la qualificazione ai supplementari in Coppa di Francia, il Psg e' pronto a ripartire ricevendo il Bordeaux. Il Lione, che insidia il secondo posto del Lilla, ha un impegno non trascurabile in casa del Nizza mentre il Monaco, a caccia di punti salvezza, non sembra avere scampo in casa del Montpellier.

Il quadro della 24/ma giornata

Digione-Marsiglia 1-2

Paris SG-Bordeaux sabato ore 17

Amiens-Caen ore 20

Strasburgo-Angers

Montpellier-Monaco domenica ore 15

Nantes-Nimes

Tolosa-Reims

Guingamp-Lilla ore 17

Rennes-St. Etienne

Nizza-Lione ore 21

La classifica

Paris SG 56 (giocate 21)

Lilla 46 (23)

Lione 43 (23)

St. Etienne 37 (22)

Montpellier 36 (22)

Strasburgo 35 (22),

Marsiglia 34 (23), Nizza 34 (23) Reims 34 (23)

Rennes 33 (23)

Nimes 30 (23)

Bordeaux 28 (21)

Angers 27 (23)

Tolosa 26 (23)

Nantes 24 (22)

Digione 20 (22)

Monaco 18 (23) Caen 18 (22), Amiens 18 (23)

Guingamp 14 (22)