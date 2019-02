Serie A: Frosinone Lazio, probabili formazioni

"Nessuna rivincita" con l'Inter, ma "con i successi arriva maggiore autostima". Simone Inzaghi tiene il capitolo Coppa Italia ben distante dalle sconfitte rimediate con i nerazzurri in campionato, quella della scorsa stagione addirittura costò la Champions. Ma vincere aiuta a vincere, per questo dopo i ko in campionato con Napoli e Juventus, ora il pensiero è tutto alla sfida di domani al Benito Stirpe di Frosinone. Il tecnico laziale torna solo per un momento sulla qualificazione conquistata ai rigori giovedì scorso a San Siro: "Nonostante quanto accaduto veniamo da una vittoria meritata. Siamo in semifinale con grande merito" anche se ora "dobbiamo ricominciare a fare punti in campionato a cominciare da domani a Frosinone. Abbiamo speso tanto ma domani serve una partita da Lazio". Gara che l'allenatore biancoceleste affronterà non senza defezioni. In difesa Wallace ne avrà per circa un mese (lesione), assente anche Luiz Felipe che Inzaghi conta di riavere già da giovedì prossimo nell'anticipo della 23esima giornata all'Olimpico. Dovrà per forza di cose dare ancora fiducia a Bastos al fianco di Acerbi e Radu. Anche perché il 3-5-2 non si tocca e il nuovo acquisto Romulo nella testa di Inzaghi sarà "l'alternativa a Marusic" sulla corsia di destra.

Probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): 57 Sportiello, 25 Capuano, 27 Salamon, 32 Krajnc, 7 Paganini, 66 Chibsah, 8 Maiello, 16 Valzania, 33 Beghetto, 28 Ciano, 89 Pinamonti. (91 Iacobucci, 75 Marcianò, 3 Molinaro, 34 Verde, 5 Gori, 21 Sammarco, 92 Viviani, 9 Ciofani, 16 Trotta). All.: Baroni. Squalificati: Cassata Diffidati: Chibsah, Maiello. Indisponibili: Bardi, Ariaudo, Dionisi, Zampano, Ghiglione, Goldaniga, Brighenti, Simic Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 13 Wllace, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 11 Correa, 17 Immobile. (24 Proto, 23 Guerrieri, 13 Wallace, - Romulo, 14 Durmisi, 25 Badelj, 66 Jordao, 32 Cataldi, 7 Berisha, 30 Neto, 20 Caicedo). All.: Inzaghi. Indisponibili: Luiz Felipe, Wallace, Patric, Lukaku. Squalificati: Milinkovic-Savic. Diffidati: Parolo, Immobile, Luis Alberto. Arbitro: Fabbri di Ravenna Quote Snai: 7,25 4,75 1,43