La Liga: Real Madrid all'inseguimento del Barcellona- LIVE

Distanze consolidate tra le prime tre della Liga col Barca capolista che, dopo la brillante rimonta col Siviglia, ospita un Valencia in buona forma. L'alterno Atletico, ormai concentrato sulla sfida con la Juve e rinforzato da Morata, potrebbe steccare in casa del Betis mentre il Real, che ha trovato continuita', dovrebbe disporre di un Alaves che e' inopinatamente in corsa Champions, ma viene dallo scivolone interno col Rayo. Attesa anche per il derby basco Real Sociedad-Athletic.

Il quadro della 22/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Huesca-Valladolid stasera ore 21

Levante-Getafe sabato ore 13

Real Sociedad-Athletic ore 16:15

Barcellona-València ore 18:30

Celta Vigo-Siviglia ore 20:45

Villarreal-Espanyol domenica ore 12

Betis-Atlético Madrid ore 16:15

Eibar-Girona ore 18:30

Real Madrid-Alavés 20:45

Rayo Vallecano-Leganés lunedì ore 21:00