Eurolega, Milano vince a Gran Canaria 106 a 104 dts

E' un'Ax Milano eroica in Eurolega, in una notte dal sapore agrodolce e con un finale thriller: l'Olimpia vince all'overtime contro Gran Canaria (106-104) grazie all'apporto del debuttante Nunnally (22 punti) ma resta in angoscia per le condizioni del ginocchio sinistro di Arturas Gudaitis. Il centro lituano infatti esce in barella a metà del secondo periodo per ''un forte trauma distorsivo'' e sarà valutato domani: i primi segnali non inducono certo all'ottimismo e la stagione di Gudaitis, lungo da 12.8 punti e 7.3 rimbalzi di media in Eurolega, potrebbe essere finita qua. Un vero bollettino di guerra per Milano: già costretta a rinunciare a Tarczewski e Nedovic, perde anche Burns per una problema alla caviglia. Una condizione di assoluta emergenza resa ancora più grave dalla follia di Mike James: il playmaker americano - perfetto per 35' con 22 punti, 6 assist e 5 rimbalzi - compie quarto e quinto fallo in pochi istanti e poi aggiunge un tecnico. Milano resta avanti ma nell'ultima azione dei tempi regolamentari, con tre punti di vantaggio, 'dimentica' di fare fallo e subisce la tripla di uno scatenato Eriksson (28) che manda tutti ai supplementari. L'overtime viene deciso da un canestro da 8 metri di Micov (24 per lui) e dalla precisione ai liberi di Kuzminskas e Nunnally. Il tiro della vittoria sulla sirena di Eriksson infetti si ferma sul ferro. Milano vince e resta in corsa per i playoff.