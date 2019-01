LaLiga: Barcellona atteso a Girona

Prosegue la marcia solitaria del Barcellona di Super Messi (18 gol in 18 gare), che ora potra' avvalersi dell'aiuto dell'esperto Boateng, prelevato dal Sassuolo, e da luglio del talento olandese De Jong, superpagato 86 milioni. I catalani (che hanno perso 2-0 l'andata dei quarti di Coppa del Re col Siviglia schierando tutte riserve) hanno un impegno facile a Girona mentre qualche difficolta' in piu' potrebbe trovare il coriaceo Atletico che riceve il quadrato Getafe, in lotta per il quarto posto.

Il Real dopo tante incertezze ha blindato il terzo posto sconfiggendo il Siviglia e ha confermato i suoi progressi stravincendo col Girona in Coppa del Re: le distanze dovrebbero restare inalterate visto che Espanyol e Levante difficilmente fermeranno le due squadre. Nel mirino del quarto posto del Siviglia c'e' anche l'Alaves che gioca in casa col Rayo.

