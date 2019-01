Riparte la Bundesliga con Hoffenheim-Bayern LIVE

Dopo quasi un mese riparte la Bundesliga col +6 del Dortmund sul Bayern che ha dato tardivi segni di ripresa. Il clou e' per la capolista che gioca a Lipsia contro una squadra in ottima forma. Ma anche i bavaresi non dovranno prendere sottogamba la trasferta con l'Hoffenheim. Interessanti anche Leverkusen-Moenchengladbach e Schalke-Wolfsburg.

