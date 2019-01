Coppa Italia: Torino Fiorentina

"La Coppa Italia è un obiettivo a cui teniamo molto, come è del resto per tutte le squadre che sono agli ottavi. Non siamo stati fortunati nel sorteggio, affrontiamo una squadra come il Torino forte e aggressiva, ma noi siamo pronti e andremo a giocare per vincere". Lo ha detto Stefano Pioli a due giorni dalla trasferta in casa granata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra i viola, scalpita l'ultimo arrivato Luis Muriel che è stato presentato oggi allo stadio Franchi: "Da giovane ho fatti tanti errori ma ora ho acquisito la giusta mentalità, Firenze è una piazza importante che mi può dare tanto e alla quale posso dare tanto - ha detto l'attaccante colombiano - da qui a giugno cercherò di meritarmi il riscatto, il mio sogno è fermarmi qui a lungo".

Il quadro delle sfide di Coppa Italia di domenica: