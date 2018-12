DIRETTA Serie A: Inter Napoli 0-0 LIVE

In campo Inter Napoli 0-0 LIVE posticipo del boxing day

24' AMMONIZIONE! Hamsik esce visibilmente sofferente: entra Maksimovic e Callejon torna nel ruolo originario di esterno destro di centrocampo

23' Infortunio muscolare per Hamsik. Il Capitano del Napoli chiede il cambio

22' L'Inter prova a sfruttare la presenza di Callejon come terzino, spingendo con insistenza sulla propria fascia sinistra

19' Napoli pericoloso al primo affondo e adesso la squadra di Ancelotti alza la pressione

16' INSIGNE! Diagonale dell'attaccante del Napoli al termine di una bella azione in velocità: Handanovic respinge in tuffo

12' Buon sfruttamento delle fasce dell'Inter, in particolare la sinistra con Asamoah e Perisic: Napoli molto chiuso al momento

9' POLITANO! L'ex Sassuolo calcia al volo su cross di Perisic: palla alta. Buon avvio dell'Inter

7' Intanto nel Napoli è Callejon a fare il terzino destro, con Ruiz e Zielnski estern di centrocampo e Allan in mezzo con Hamsik

4' Squadre subito molto aggressive. Pressing alto su ambo i fronti

1' ICARDI! TRAVERSA! Incredibile tiro dell'argentino direttamente dal calcio d'inizio, Meret distratto salvato dalla traversa!

1' SI COMINCIA!

0' Squadre in campo, pubblico delle grandi occasioni a San Siro!

0' Nerazzurri scossi dal 'caso Nainggolan', fuori per scelta della società, a tempo indeterminato

0' La squadra di Spalletti ha vinto solo una delle ultime quattro partite di campionato e solo due delle ultime nove partite ufficiali tra Serie A e Champions

0' L'Inter è invece a 8 punti dal Napoli: per Spalletti ultima chiamata per riavvicinare il secondo posto, ma c'è anche da tenere lontana la Lazio, portatasi a -2 dai nerazzurri

0' Il Napoli punta ad accorciare le distanze dalla Juventus bloccata a Bergamo: la squadra di Ancelotti può portarsi a -6 dai bianconeri

0' Partita importante per entrambe le squadre, divise in classifica da 8 punti

0' Novità Allan terzino per Ancelotti, Milik vince il ballottaggio con Mertens. Borja Valero e Brozovic a centrocampo nell'Inter senza Nainggolan. Joao Mario con Politano e Perisic dietro a Icardi

0' NAPOLI (4-4-2): Meret; Allan, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik

0' Le formazioni ufficiali: INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Joao Mario, Politano, Perisic; Icardi

Marotta, Nainggolan non sarà messo sul mercato - Radja Nainggolan non sarà messo sul mercato a gennaio. Lo dice a Sky l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta. La società è coinvolta nelle polemiche anche per i file audio attribuiti a Nainggolan nel quale il giocatore esprime il desiderio di lasciare Milano. File che sembrerebbero autentici. "Non sarà assolutamente messo sul mercato - dice Marotta -. Quanto successo non può invalidare la decisione presa dalla società a luglio. In ogni caso chi sbaglia è giusto che paghi, per la società il caso è chiuso". Marotta ha poi spiegato che Nainggolan sarà presente allo stadio, come forma di attaccamento verso società, compagni e tifosi. "La nostra posizione è quella che abbiamo esplicitato nel comunicato stampa, che racchiude le nostre motivazioni e la nostra decisione - le parole di Marotta -. E per nostra intendo la società, abbiamo raccolto le indicazioni dell'allenatore che è il leader del gruppo. Ma tutte le dinamiche interne sono cose nostre, ed è meglio non parlarne qui. Quando si deciderà di reinserirlo, e la decisione la prenderà Spalletti, sarà tutto dimenticato. Sta a noi poi supportarlo. Sono situazioni da sempre esistite, Nainggolan non va messo sul banco degli imputati". Una battuta sulla partita contro il Napoli: "questa sera mi aspetto una prestazione positiva, sono fiducioso sul fatto che faremo una bella partita. Le motivazioni ci sono e proveremo ad arrivare fino in fondo".