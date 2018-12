Premier: City e Chelsea ko, Liverpool in fuga LIVE

Il Manchester City e il Chelsea frenano bruscamente e il Liverpool allunga decisamente al comando della classifica di Premier League, dopo la 18/a giornata. La squadra guidata dal tedesco Juergen Klopp, grazie alla vittoria conquistata ieri in trasferta sul Wolves per 2-0 (al 18' pt di Salah e al 23' st di Van Dijk, servito dallo stesso egiziano, i gol che hanno deciso il match), si porta a quota 48 punti, ossia a +4 sul Manchester City, che oggi è letteralmente franato in casa contro il Crystal Palace, vittorioso alla fine per 3-2. E dire che i padroni di casa erano andati in vantaggio al 27' con Gundogan al 27', ma sono stati raggiunti al 33' da Schlupp e superati al 35' da Townsend, con un gol capolavoro al volo da 30 metri che si insacca nelle sette. Nel secondo tempo al 6' Milivojevic ha calato il tris, ma il belga Kevin De Bruyne al 40' ha riaperto i giochi, su passaggio del portoghese Bernardo Silva. Una pura illusione. Il Chelsea si è arreso clamorosamente al Licester (1-0), in gol al Stamford Bridge dopo 6' del secondo tempo con il centravanti Vardy, e ora a -11 dai 'Reds'. La squadra di Maurizio Sarri, che ha davanti a sé anche il Tottenham (terzo, a +2), è stata raggiunta da un'altra londinese, l'Arsenal, che ha battuto in casa per 3-1 il Burnley, grazie ai gol di Aubameyang (doppietta) e Iwobi nel finale. Inutile il momentaneo 2-1 ospite messo a segno da Barnes. I 'Gunners' di Unai Emery e i 'Blues' sono appaiati a quota 37.

