Serie A: Torino Juventus, derby della Mole

C'è Simone Zaza accanto a capitan Belotti nel Torino che questa sera affronta la Juventus. Soltanto tribuna, invece, per l'infortunato Iago Falque, che non ce l'ha fatta a recuperare dai problemi muscolari. In campo, tra i granata, anche Aina, preferito a De Silvestri per la fascia destra, mentre dall'altra parte c'è Ansaldi. Difesa tipo con Izzo, N'Koulou e Djidji. Confermate le indiscrezioni della vigilia, invece, per quanto riguarda la formazione della Juventus. In difesa, Bonucci ha vinto il ballottaggio con Rugani, mentre a centrocampo torna Emre Can a comporre la mediana con Pjanic e Matuidi. In attacco tridente con Dybala, Ronaldo e Mandzukic

Centinaia di ultrà della Juventus sono in corteo verso lo stadio Olimpico Grande Torino dove questa sera si giocherà il derby della Mole. La manifestazione, prevista da tempo e autorizzata, è partita da piazzale Caio Mario, nel quartiere Mirafiori e percorre corso Unione Sovietica, con poco più di due chilometri da percorrere. Numerosi i fumogeni accesi e i petardi lanciati dai tifosi.