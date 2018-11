Ligue1: Psg a Bordeaux, anticipo S. Etienne-Nantes

Grande spettacolo del Psg col Liverpool ma la qualificazione e' ancora in ballo e i parigini possono intanto centrare il 15/o successo di fila in casa del Bordeaux, che dista 25 punti. Ma in Ligue1 ci sono due campionati paralleli visto che il secondo posto del Lione, che ha il big match in casa del robusto Lilla, e' situato a 15 punti. Per provare a uscire dall'incubo retrocessione il Monaco ha un compito improbo ospitando il Montpellier, una delle migliori realta' francesi. L'ondivago Marsiglia di Garcia fara' bene a diffidare del Reims, che ospita in casa domenica.

Il quadro della 15/ma giornata

Sant'Etienne-Nantes stasera

Lilla-Lione sabato ore 15

Angers-Caen ore 20

Guingamp-Nizza

Monaco-Montpellier

Nimes-Amien

Tolosa-Digione domenica ore 15

Marsiglia-Reims ore 17

Rennes-Strasburgo

Bordeaux-Paris SG ore 21



Classifica

PSG 42

Lione 27

Montpellier e Lilla 26

Marsiglia 25

St. Etienne 24

Nizza 23

Reims 20

Strasburgo 18

Nantes, Nimes e Bordeaux 17

Rennes e Angers 16

Tolosa 14

Amiens 13

Caen e Digione 12

Monaco 10

Guingamp 7