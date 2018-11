Bundesliga: il Magonza in campo a Dusseldorf - LIVE

I responsi Champions ribaltano l'andamento della Bundesliga. Dortmund in frenata e Bayern in risalita. Ma per ora il gap di 9 punti e' difficile che scenda visto che la capolista ospita il modesto Friburgo mentre i bavaresi hanno l'ostica trasferta di Brema. Il match clou e' pero' Lipsia-Moenchengladbach per le velleita' di scudetto degli ospiti. Da seguire anche Hoffenheim-Schalke e Francoforte-Wolfsburg.

