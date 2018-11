Sarri, City e Liverpool lotteranno per il titolo LIVE

L'atteso derby di Londra tra Tottenham e Chelsea tiene banco nel programma della Premier. Curiosita' desta il ritorno di Claudio Ranieri che prova a salvare il Fulham. Primo ostacolo, il Southampton.

Nel derby di Londra in palio c'e' la rincorsa a City e Liverpool, con un occhio a tenere a distanza le aspiranti al quarto posto. I Blues di Sarri sono ancora imbattuti ma vengono dal pari con l'Everton mentre il Tottenham non e' brillante come l'anno scorso e pensa alla basilare sfida con l'Inter. Il City ha un impegno agevole col West Ham mentre il Liverpool potrebbe segnare il passo in casa del Watford. Il Bournemouth pesa le sue ambizioni europee ospitando l'Arsenal mentre l'United dovrebbe avere facile gioco del Crystal Palace.

"Manchester City e Liverpool, secondo me, sono da primi due posti nella Premier League, poi ci siamo noi e almeno altre quattro squadre pronti a giocarci i posti che garantiscono la partecipazione alla Champions League della prossima stagione". Così Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, nella conferenza stampa della vigilia di uno dei tanti derby londinesi, in programma contro il Tottenham (domani, a Wembley, alle 18,30). "Gli 'Spurs'? Giocano un grande calcio: sono pericolosi nelle palle inattive e molto veloci in contropiede - aggiunge Sarri -. Il rinnovo di Kante? Sono felice per lui, per il Chelsea è una bellissima notizia".

Il quadro della 13/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Everton-Cardiff sabato ore 16

Manchester United-Crystal Palace

West Ham-Manchester City

Watford-Liverpool

Fulham-Southampton

Brighton-Leicester

Tottenham-Chelsea ore 18:30

Bournemouth-Arsenal domenica ore 14:30

Wolverhampton-Huddersfield ore 17

Burnley-Newcastle lunedì ore 21