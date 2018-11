Ligue1: anticipa il Lione, Psg ospita Tolosa

Nonostante gli infortuni di Neymar e Cavani il Psg non dovrebbe mancare il record di vittorie consecutive nel 14/o impegno col Tolosa, prima di affrontare il decisivo match di Champions col Liverpool. La Ligue1 si infiamma col percorso lusinghiero delle sorprese Lilla e Montpellier che affrontano il Nizza di Balotelli in trasferta e il Rennes in casa. Interessante per la rincorsa ai posti Champions e' la sfida Lione-St.Etienne. Il Marsiglia di Garcia in difficolta' prova a rifarsi sotto giocando in casa dell'Amiens. Ennesima occasione di riscatto del Monaco (6 ko nelle ultime 7 gare) che cerca di lasciare l'ultimo posto giocando in casa del modesto Caen.

Il quadro della 14/ma giornata



Lione-St Etienne stasera

Paris SG-Tolosa sabato ore 17

Caen-Monaco ore 20

Digione-Bordeaux

Nantes-Angers

Reims-Guingamp

Strasburgo-Nimes

Montpellier-Rennes domenica ore 15

Nizza-Lilla ore 17

Amiens-Marsiglia ore 21



Classifica

PSG 39

Lilla 26

Montpellier 25

Lione 24

St. Etienne 23

Marsiglia 22

Nizza 20

Strasburgo 18

Reims 17

Rennes, Nantes e Bordeaux 16

Anger 15

Nimes e Tolosa 14

Amiens 13

Caen 12

Digione 11

Monaco e Guingamp 7

