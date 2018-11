LaLiga: clou è Atletico-Barcellona - LIVE

Liga al piccolo passo col capolista Barcellona che ha perso 12 dei 36 punti a disposizione. Non ha brillato finora neanche l'Atletico di Simeone che pero' puo' sorpassare i catalani nella sfida diretta in casa sabato, clou del fine settimana. Catalani favoriti visto che Suarez e Messi insieme hanno segnato 18 gol contro i 3 di Griezmann e Diego Costa. Possono approfittare della sfida Siviglia e Alaves che dovrebbero battere Valladolid e Leganes. Attesa alla riprova il Real Madrid che, con Solari in panchina , ha dato segni di ripresa. Il Valencia puo' continuare a risalire ospitando il Rayo

Il quadro della 13/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Leganés-Alavés stasera

Eibar-Real Madrid sabato ore 13

València-Rayo Vallecano ore 16:15

Huesca-Levante ore 18:30

Atlético Madrid-Barcellona ore 20:45

Athletic-Getafe domenica ore 12

Siviglia-Valladolid ore 16:15

Espanyol-Girona ore 18:30

Villarreal-Betis ore 20:45

Real Sociedad-Celta Vigo lunedì ore 21