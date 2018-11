F3: gp Macao, pauroso incidente a tedesca Floersch - FOTO e VIDEO

Nell'incidente della 17enne pilota tedesca Floersch sul circuito di Macao durante una gara di F3 sono rimasti ferite altre quattro persone: un altro pilota, il giapponese Tsuboi sul quale è letteralmente piombata la monoposto della giovane tedesca, e inoltre due commissari di gara e un fotografo. Dopo il volo all'uscita della curva la vettura della Floersch si è schiantata sulla torretta che ospitava fotografi e operatori tv Tutti i feriti sono in ospedale. La gara, che in un primo momento era stata fermata, poi è ripresa ed è stata vinta dal pilota britannico Dan Ticktum. La Floersch gareggia in F3 dal marzo di quest'anno.