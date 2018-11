Italia Portogallo, Donnarumma: "Primo posto? Ci crediamo"

''Contro il Portogallo dobbiamo crederci perché abbiamo tutte le carte in regola per fare una grande partita e sperare di passare come primi del nostro girone''. Anche Gianluigi Donnarumma appare fiducioso in attesa della gara di sabato a Milano contro i campioni d'Europa in carica valida per la Nations League. Certo sarà una serata speciale per il giovane portiere della Nazionale e del Milan anche senza sfidare Cristiano Ronaldo dopo averlo fatto nel match con la Juve: ''E' stata una forte emozione domenica scorsa, ci avevo finora giocato contro solo alla play - ha sorriso il portiere del Milan e della Nazionale ai microfoni Rai - non ci ho parlato perché ero in imbarazzo. Ogni volta che mi veniva davanti lo ero, sfidare campioni così ti fa crescere''.