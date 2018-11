Arbitro aggredito: Aia annuncia stop, Salvini "follia"

I teppisti si rifanno vivi, ma stavolta gli arbitri insorgono e la politica prende posizione. L'ennesimo episodio di violenza ai danni di un direttore di gara, ieri su un campo di calcio della periferia romana, ha coalizzato il mondo del calcio e le istituzioni che fanno scudo contro i violenti che, per sintetizzare con le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, "non possono far parte del nostro mondo".



Intanto, gli arbitri del Lazio si fermeranno nel fine settimana per protestare dopo quanto accaduto al termine della partita tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova, sul campo del centro sportivo di San Basilio, alla periferia di Roma, con il giovane fischietto che, preso a schiaffi, è caduto a terra sbattendo la testa e finendo in ospedale. Se il neopresidente della Figc, Gabriele Gravina, parla di una "cultura da cambiare" e annuncia "l'adozione di una serie di provvedimenti", il n.1 degli arbitri italiani Marcello Nicchi passa subito dalle parole ai fatti: nessun fischietto sarà inviato sui campi delle partite in programma nei campionati dilettanti del Lazio. Uno sciopero di protesta, insomma. Che trova sponda anche nella politica, con il ministro dell'Interno Matteo Salvini che parla di "follia" e il sottosegretario con delega allo Sport Giorgetti che annuncia per domani un possibile incontro con lo stesso leader della Lega e il presidente dell'Aia.

"Solo quest'anno 300 arbitri dei campionati minori sono stati picchiati. Vi rendete conto della follia? - le parole di Salvini - Ci sono 35mila arbitri che dirigono, gratis, in 11mila campetti di periferia. Che paese è quello dove si mandano all'ospedale 300 ragazzi perché non avrebbero arbitrato bene?". "Basta violenza, lo sport è competizione e amicizia - gli ha fatto eco Giorgetti - le aggressioni sono vergognose e inaccettabili. Ne abbiamo parlato con il ministro dell'Interno Matteo Salvini e già domani incontreremo, se lui fosse disponibile, il presidente degli arbitri Marcello Nicchi", mentre il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, chiede "sanzioni esemplari" e il presidente della Ragione Lazio, Nicola Zingaretti, arriva a ventilare la possibilità di rivedere la gestione degli impianti pubblici per le società coinvolte.



L'Aia ricostruisce l'episodio ricordando che nella Regione Lazio si sono registrati già 8 casi di violenza dall'inizio della stagione". Oltre allo stop deciso "sui campi per tutte le partite in programma in settimana nei campionati dilettanti del Lazio", l'Aia fa sapere di "valutare nuove e analoghe iniziative al verificarsi di ogni ulteriore episodio di violenza grave".

"E' l'ennesimo brutto episodio, testimonianza di una cultura che dobbiamo cambiare. Chi fa questi gesti non può far parte del nostro mondo", ha commentato Gravina annunciando "studieremo provvedimenti ancora più drastici per fermare questa deriva, arrivando fino all'esclusione dei club qualora dovessero emergere delle responsabilità". "Apprezziamo l'intervento del Ministro Salvini che si è mostrato molto sensibile sul tema. Vogliamo guarire insieme questa piaga e ci muoveremo in questo senso perché tali atti di incivilita siano eliminati del tutto".



Anche il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha espresso solidarietà alla vittima della "vile e inaccettabile aggressione che nulla ha a che vedere con il mondo dello sport". Una piaga, ha detto il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, che "dobbiamo assolutamente combattere e tutti insieme possiamo sconfiggere".